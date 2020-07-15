Новак оценил стабильность мирового рынка нефти

Москва, 15 июля. Снижение спроса на нефть в июне составило около десяти миллионов баррелей в сутки по сравнению с 25 миллионами баррелей в сутки в апреле. Из этого следует, что рынок нефти сбалансирован и достаточно стабилен, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Мы видим то, что рынок и спрос восстанавливается. Если в апреле снижение спроса составляло примерно 25 миллионов баррелей в сутки в целом по миру, то сегодня это восстановление произошло в большей степени, и в июне месяце мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 миллионов баррелей», — отметил Новак во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания кабмина, где обсуждался мониторинг ОПЕК+.

Он добавил, что в министерстве ожидают снижения спроса на нефть в августе в объеме не более 10% по сравнению с прошлым годом.

Новак отметил, что находит правильным решение, которые страны ОПЕК+ приняли три месяца назад.

«Рынок в настоящее время с учетом сокращения добычи как странами ОПЕК+, так и другими, не входящими в нашу координацию, сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии», — заявил министр.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сокращать производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.