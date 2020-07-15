Политолог Золотарев рассказал о крушении электорального ядра Зеленского

Киев, 15 июля. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшем будущем может потерять поддержку избирателей. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

По мнению специалиста, сейчас президент Украины Владимир Зеленский может наблюдать за разрушением собственного электорального ядра. Однако на этом проблемы главы государства не заканчиваются – уже скоро пройдут местные выборы, которые могут подтолкнуть страну к внеочередным выборам в Верховную раду. Ситуация будет развиваться подобным образом в том случае, если местные выборы станут провалом для президентской партии «Слуга народа».

Также на ситуацию серьезно влияют скорые выборы в США. По мнению политолога, на данный момент Украина превратилась в «подмандатную территорию» Америки, поэтому все зависит от того, удержит ли власть в США действующий президент Дональд Трамп.

В том же случае, если досрочные выборы состоятся, то они точно не пойдут на пользу Зеленскому. В настоящее время его фракция насчитывает 178 голосов в парламенте, однако уже скоро это число может уменьшиться в разы.

Многие эксперты отмечают, что предстоящие местные выборы на Украине могут нанести удар по рейтингу Зеленского. По мнению политолога Владимира Корнилова, предстоящее голосование может повлиять на легитимность Зеленского.