Карпович поставила точку в скандале с разъяренными фанатками Прилучного

Москва, 15 июля. Звезда сериала «Папины дочки!» актриса Мирослава Карпович вернулась на первые полосы отечественных СМИ после того, как закрутила роман с коллегой Павлом Прилучным.

Недавно артист развелся с Агатой Муцениеце, после чего поклонники начали подозревать Карпович в том, что именно она внесла разлад в их любимую пару. Девушка устала от хейта, поэтому отключила комментарии под своей очередной публикацией в Instagram.

Актриса опубликовала фото, под которым оставила целую серию тегов в стиле: «укомментируйтесь», «ваша ведьма», «потрачено», «бумеранги не дорого», «швабра», «скелетина», «доска», «стремная», «кисель» и другие. Таким образом, Карпович высмеяла все нападки, которым она подвергается со стороны поклонниц Муцениеце.

«Иногда приятно послушать тишину», — подписала публикацию артистка.

Скандал вокруг Мирославы и Павла разгорелся после того, как в Сеть попали совместные фото возлюбленных с прогулки в аквапарк. Вместе с Прилучным были его дети, что возмутило поклонников Муцениеце.

Фанаты тут же набросились на Павла и Мирославу. При этом под «ударом» разгневанных подписчиков оказалась и сама Муцениеце. Поклонники спрашивали, как она могла отпустить бывшего мужа с детьми и его новой пассией, назвав ее «первой встречной». По их мнению, такие променады могут плохо сказаться на психике детей, особенно если Павел будет «менять девушек как перчатки».