Адвокат оценил шансы Кокорина и Мамаева на получение многомиллионной компенсации

Москва, 15 июля. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут получить самую большую компенсацию в истории современной России за время, проведенное в СИЗО.

Футболисты вышли на свободу 17 сентября 2019 года. В середине мая второй кассационный суд общей юрисдикции направил приговор на новое апелляционное рассмотрение в связи с нарушениями при вынесении приговора. Если дело будет пересмотрено в сторону футболистов, они могут получить самую большую компенсацию в истории современной России за время, проведенное в СИЗО. Это связано с тем, что за время, проведенное в заключении, игроки потеряли многомиллионные контракты.

Адвокат Янис Юкша в беседе с Пятым каналом объяснил, что человек имеет право требовать компенсацию, если его привлекли к уголовной ответственности незаконно.

«Что-то мне подсказывает, что сам факт возможной квалификации, а я, кстати, в нее пока еще не верю. Это возможно, гипотетически, конечно. В данном случае, если объем обвинения изменится, по определенным эпизодам человека оправдают, он имеет право на соответствующие компенсации», — добавил он.

Судя по всему, юристы футболистов хотят через суд компенсировать упущенный заработок, сумма которого может быть крайне внушительной. Кроме того, Кокорин и Мамаев могут потребовать от суда моральную компенсацию.

«Но, понимаете в чем дело? Во-первых, потому что неочевидны факты возможной переквалификации, потому что приговоры уже вступили в законную силу и были обжалованы. И момент второй, все-таки очень специфичная сфера деятельности — футболисты и утраченные доходы, они, конечно, выпадают за рамки общепринятых норм Российской Федерации», — пояснил Юкша.

Адвокат при этом не исключил, что развернувшая информационная кампания — это всего лишь вброс, и дело до суда вовсе не дойдет.

В минувшем году Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были отправлены в колонию за две драки в центре Москвы. По данным следствия, сначала они избили водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, а позже нанесли травмы главе департамента Минпромторга Денису Паку в кафе. Удар по лицу также получил гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, который попытался успокоить молодых людей.

Футболисты и Кокорин-младший провели за решеткой 11 месяцев и вышли на свободу досрочно 17 сентября 2019 года.

Говоря о пересмотре дела, адвокат Мамаева Игорь Бушманов ранее заявил, что защита просит оправдать всех фигурантов дела по эпизоду совершения хулиганства. Юрист также хочет, чтобы суд убрал из приговора пункт о побоях и смягчил юридическую оценку действий в отношении водителя ведущей Первого канала, передавал RT.