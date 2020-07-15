Фанаты заподозрили психическое расстройство у Бритни Спирс

Москва, 15 июля. Известная американская певица Бритни Спирс опубликовала в Сети достаточно безобидный снимок, который вызвал беспокойство среди фанатов. Многие подписчики выразили уверенность, что с помощью публикации звезда скрыто просит о помощи.

Бритни Спирс опубликовала новую фотографию, чем сразу же привлекла к себе внимание аудитории. На снимке Спирс держит в руках несколько цветков. Однако внимание подписчиков привлекли неухоженные ногти звезды. Розовый маникюр на них давно облупился, да и подстрижены они весьма неровно.

Некоторые пользователи Instagram посоветовали Бритни сходить в салон красоты, а другие – к психотерапевту. Дело в том, что ранее певица уже переживала жизненный период, во время которого перестала следить за собой. В 2008 году звезду даже пришлось госпитализировать в психиатрическое отделение одной из больниц в Калифорнии. Известно, что Спирс употребляла наркотики и даже временно была признана недееспособной.

Также поклонники певицы обратили внимание на надпись под фото. Многие сочли комментарий достаточно тревожным.

«Бог в мелочах, и все это имеет значение», — написала Бритни.

Ранее многие подписчики уже подозревали, что исполнительница свернула с праведного пути. Во время недавнего видеообращения певица долга не могла начать говорить и достаточно странно вела себя.

В личной жизни певицы также есть серьезные проблемы. В частности, ранее отец Бритни Спирс запретил дочери родить ребенка от фитнес-тренера.