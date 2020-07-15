Совфед призвал МИД ввести ответные меры в адрес властей Литвы и Латвии

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что запрет вещания RT в Литве привлек внимание членов возглавляемой им комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. По его словам, действия со стороны Литвы, Латвии и Эстонии являются противоправными.

«Действия литовских и латвийских властей основаны на сознательном искажении информации, потому что санкции Евросоюза не предусматривают распространение ограничительных мер на средства массовой информации. Кроме того, Дмитрий Киселев не имеет никакого отношения к телекомпании RT, поскольку возглавляет другое СМИ», — отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью ФАН.

Комиссия призвала МИД РФ и другие органы исполнительной власти изучить возможность введения ответных политических шагов против властей Литвы, Латвии и Эстонии, поскольку они нарушают все международные обязательства. Данный вопрос также был поднят на заседании Совета Федерации.

«Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила мне обратиться с предложением к МИД России с тем, чтобы были приняты конкретные меры по отношению к властям стран Прибалтики. Сегодня должно было поступить письмо в МИД, и оно должно стать началом работы по выработке реакции со стороны России», — сказал сенатор.

Как известно, сейчас широко используется практика персональных санкций, говорит Пушков. Она была введена США и ЕС против России, но теперь другие страны так же реагируют на враждебные действия в свой адрес. К примеру, Китай принимает сейчас персональные санкции против американских сенаторов и политиков.

«Россия также имеет ограничительные списки в отношении ряда политиков из США и европейских государств. Ответные меры России могли бы состоять в ограничениях по отношению к литовским политикам и чиновникам, которые инициировали запрет вещания RT в своих странах», — выразил мнение собеседник ФАН.

При этом Россия никогда не призывала, чтобы были приняты санкции в отношении прибалтийских СМИ.

«Мы придерживаемся того, что СМИ должны работать свободно, соблюдая при этом профессиональные и этические нормы, и, конечно, не превращаясь в инструменты создания фейковых новостей», — добавил Пушков.

Напомним, 8 июля литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила вещание пяти телеканалов RT на территории Литвы, обосновывая это тем, что они якобы являются собственностью главы МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, находящегося под действиями санкций Евросоюза. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала этот шаг Вильнюса «фантасмагорической тупостью».

