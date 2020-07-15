Медики предупредили об опасности привычки спать в носках

Москва, 15 июля. Специалисты в области медицины настоятельно не рекомендуют ложиться спать в носках, поскольку такая, казалось бы, безобидная привычка на самом деле грозит серьезными проблемами со здоровьем. Регулярное потакание подобной привычке может привести как к болезням сердца, так и к опасным для жизни тромбам.

Из-за сдавливания, которое носки оказывают на ступни, в щиколотках нарушается кровообращение, что опасно для здорового функционирования сердечно-сосудистой системы. Резинка, которая почти всегда присутствует у этого элемента одежды, пережимает сосуды, повышает шанс образования кровяных сгустков и тромбов. Помимо этого, в носках ступни плохо проветриваются, а ученые давно доказали, что ночью ноги нужно держать в холоде для более качественного отдыха. Также из-за постоянного потения ног может завестись грибок.

Во время сна организм естественным образом притормаживает работу внутренних органов и систем, тело стремится к охлаждению. Снижение температуры важно для нормализации сна, а лишнее тепло организм также теряет через ноги. Засыпая в шерстяных или просто плотных носках люди провоцируют перегревание, что сказывается на качестве сна и развитии связанных с этим фактором болезней.

Следом за расстройствами ночного отдыха идут такие патологии, как перепады настроения, накопление лишнего веса, нарушения в работе эндокринной системы. Медики рекомендуют отказаться от этой привычки, чтобы наладить здоровье и сон.

Если же отказаться от носков сложно, то врачи советуют покупать специальные, без резинки или с мягкой резинкой. Также носки надо регулярно стирать.