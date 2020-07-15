Свидетели в суде опровергли ложь Эмбер Херд о Джонни Деппе

Лос-Анджелес, 15 июля. Давно завершившийся развод Эмбер Херд и Джонни Деппа продолжает привлекать внимание СМИ и поклонников. На данный момент актер подал в суд на бывшую супругу и обвинил ее в клевете.

Когда Депп решил в очередной раз встретиться с экс-супругой в суде, мало кто верил в его успех. Ранее актриса обвинила звезду в побоях и ненадлежащем поведении, и ее слова были достаточно убедительны. Однако Джонни решил очистить свое имя от ложных обвинений с помощью очередного разбирательства.

Артист привел в суд нескольких свидетелей, подтвердивших его правоту. Бывший телохранитель Джонни Деппа Малколм Конноли и стилист Саманта Макмиллен заявили в суде, что рассказы о побоях не соответствовали действительности.

По словам телохранителя, он никогда не видел, чтобы Депп допускал рукоприкладство по отношению к супруге. Под присягой он также утвердил, что Депп лично говорил ему об отсечении пальца Эмбер. Актриса же доказывала, что ее муж поранился сам в пьяном виде.

Профессиональный стилист Саманта Макмиллен, которая раньше близко дружила с Херд, также рассказала о лжи «жертвы». Подруги виделись на следующий день после того, как актриса обвинила мужа в ударе головой в лицо. Несмотря на отсутствие макияжа, никаких следов на лице знаменитости не осталось.

Суды между бывшими супругами затронули и других американских знаменитостей. Как сообщалось ранее, также во время разбирательств появилась информация о групповых оргиях миллиардера Илона Маска, в которых принимали участие Эмберд Херд и модель Кара Делевинь.