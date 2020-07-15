Польские депутаты требуют объявить посла США персоной нон грата

Москва, 15 июля. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер осуществляет грубое вмешательство во внутренние дела страны. Об этом говорится в совместном заявлении депутатов сейма Польши.

По мнению польских парламентариев, вмешательство Мосбахер во внутренние дела Польши должно стать причиной объявления ее персоной нон грата в Варшаве.

«Пришло время сказать, что миссис Мосбахер — персона нон грата в Польше. Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведет себя как губернатор в Польше», — заявил депутат Роберт Винницкий.

При этом Винницкий напомнил, что Джорджетт Мосбахер позволила себе критиковать планы польских властей по введению налога на цифровые услуги, который затронет интересы работающих в Польше американских компаний. Кроме того, посол защищала компанию Uber от новшеств, продвигаемых польским Министерством инфраструктуры, а также лоббировала интересы США, высказываясь на тему внедрения технологии 5G в Польше.

Все это, по мнению польских парламентариев противоречит нормам Женевской конвенции, а значит американского дипломата необходимо выслать из Польши.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Польше Джорджетт Мосбахер потребовала от польского правительства прекратить расследование в отношении телеканала TNV, владельцем которого является американский канал Discovery. Поводом для расследования стал фильм, рассказывающий о действовавшем в Польше неонацистском подполье.

Также Мосбахер угрожала польским властям прекращением инвестиций Вашингтона, если они будут препятствовать ее деятельности.