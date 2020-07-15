Солонников объяснил, почему орудием мщения Киеву в Армении был выбран борщ, а не сало

С салом в Армении, по всей видимости, плохо — иначе в окна диппредставительства Киева в этой стране полетело бы именно оно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что представители молодежного союза «Дащнакцутюн», которые вышли на улицы Еревана, протестуя против заявления украинских дипломатов о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины. Комментируя свою акцию, лидер движения Гор Саркисян заявил, что Киев повинен в обострении набирающего обороты конфликта на Северном Кавказе.

«Я бы отметил здесь один момент, — сказал Солонников. — Украина, безусловно, пытается играть на раскол азербайджано-российских отношений, чтобы разжечь страсти по всему региону и втянуть в них Россию. Кроме того, она пытается продемонстрировать Баку свою поддержку и одновременно с этим показать всем, что у нее еще есть союзники на Северном Кавказе — как мы помним, с некогда дружественной Грузией отношения они испортили безвозвратно».

Наша же страна, продолжил политолог, хочет как можно быстрее остудить «горячие головы» с обеих сторон конфликта, чтобы не дать ему разрастись в большую войну. РФ занимает взвешенную позицию, поскольку с каждой из поссорившихся стран имеет хорошие отношения: с Арменией она связана соглашениями по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), а Азербайджан приходится ей стратегическим партнером по Каспийскому региону.

«России этот конфликт не выгоден ни с какой точки зрения, — заметил эксперт. — И, как мы видим, высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова максимально осторожны и взвешены. Война не нужна никому! Киев же в данной ситуации может позволить себе роскошь «поиграть» на одной из сторон конфликта — что он, собственно, и делает. «Игра», конечно, жутко топорная: думаю, это следует списать на банальную некомпетентность украинских дипломатов».

Собеседник ФАН оценил и саму антиукраинскую акцию, которую провел молодежный союз.