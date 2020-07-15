Поклонники оценили грудь актрисы Самбурской

Москва, 15 июля. Актриса и телеведущая Настасья Самбурская рассказала своим подписчикам в Instagram, что проведет прямой эфир со своим косметологом. Она планировала обсудить продукты известной фирмы косметики. Однако подписчики обратили внимание на фотографию актрисы, не удержавшись от комментариев.

На кадре актриса слегка наклонена, ее свободное платье в такой позиции немного оголило грудь.

Под публикацией были стандартные комментарии, в духе: «красивая», «сердечки», «огонь». Но нашлись и те, кто обратил внимание только на одну часть тела, которую было видно из-под платья.

«А там что, груши висят у тебя?» — написал один из фанатов.

«Могла и пониже нагнуться», — сожалел другой фанат.

«Родинка на правой груди — это очень сексуально», — отметил особо внимательный поклонник.

Другой подписчик похвалил платье только потому, что видно грудь.

«Хорошее платье, особенно грудь», — считает комментатор.

Однако нашлись и те поклонники, которые глядя на фото, отметили лишь талант Самбурской.

Добавим, что всего за пять часов «пикантная» фотография набрала более 95 тысяч «лайков».