Оксана Самойлова пожаловалась на безуспешные попытки похудеть

Москва, 15 июля. Инстадива, модель и супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова не бросает попыток сбросить лишние килограммы, накопленные за время карантина и проблем с супругом. Однако добиться желаемых результатов Самойловой пока не удается, о чем она с сожалением сообщила своим подписчикам в социальных сетях.

Не так давно, еще до скандала с Джиганом, модель родила ему четвертого ребенка — сына Давида. Тогда звезде Instagram удалось довольно быстро вернуть форму, чем не уставали поражаться ее преданные фанатки. Но лишние килограммы вернулись к девушке за время карантина.

По началу Самойлова даже обрадовалась и гордо сообщила поклонникам, что цифры на весах перевалили за 60 килограммов. Звезда считала, что при росте в 177 сантиметров она достигла идеального для себя веса.

Однако впоследствии инстадива передумала и все же решила сбросить лишний вес, которым так гордилась. На этот раз модель не стала слишком сильно изнурять себя тренировками, а решила делать это постепенно и размеренно, и девушке даже удалось скинуть пару килограммов. На днях она решила показать поклонникам итоги своих недолгих трудов, взвесившись прямо в прямом эфире. Но, как оказалось, недавно сброшенный вес вернулся к Самойловой в полном объеме, передает Woman.ru.

«Кажется, у меня даже талия заплыла от такого количества жира», — сокрушается знаменитость.

Но фанаты поспешили успокоить Самойлову, отметив, что ее фигура, несмотря на привес, по-прежнему выглядит идеальной. Тем более на необработанных снимках и видеозаписях на страничке мужа модель выглядит даже стройнее, чем на своих фото.