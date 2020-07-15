Белоруссия отменила обязательный карантин для приезжих из России

Минск, 15 июля. Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства.

Для россиян это значит, что по приезду в Белоруссию не надо будет придерживаться обязательного 14-дневного карантина.

Таким образом, Россия дополнила список из более чем 60 стран, после прибытия из которых не требуется двухнедельная изоляция.

В России с 15 июля также был отменен обязательный карантин для приезжающих из за рубежа. Теперь для приезда на территорию РФ им необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, передавал RT.

Днем ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в ближайшие дни возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с Михаилом Мишустиным в Москве. Головченко добавил, что российские коллеги пока не озвучили конкретные даты, попросив «подождать официального решения».

В конце июня посол республики в РФ Владимир Семашко сообщил, что граница между Россией и Белоруссией, закрытая из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.