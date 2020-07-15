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Белоруссия отменила обязательный карантин для приезжих из России

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Белоруссия отменила обязательный карантин для приезжих из России

Минск, 15 июля. Минздрав Белоруссии исключил Россию из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства.

Для россиян это значит, что по приезду в Белоруссию не надо будет придерживаться обязательного 14-дневного карантина. 

Таким образом, Россия дополнила список из более чем 60 стран, после прибытия из которых не требуется двухнедельная изоляция. 

В России с 15 июля также был отменен обязательный карантин для приезжающих из за рубежа. Теперь для приезда на территорию РФ им необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, передавал RT.

Белоруссия отменила обязательный карантин для приезжих из России

Днем ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в ближайшие дни возобновится транспортное сообщение между Россией и Белоруссией. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с Михаилом Мишустиным в Москве. Головченко добавил, что российские коллеги пока не озвучили конкретные даты, попросив «подождать официального решения».

В конце июня посол республики в РФ Владимир Семашко сообщил, что граница между Россией и Белоруссией, закрытая из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.

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