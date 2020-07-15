Политолог Абзалов: Трамп намерен заставить ЕС покупать американский сланец

Санкции США против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» позволят повысить рентабельность добычи американского сланца.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что российские газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» попадут под новые американские санкции.

Ситуация на газовом рынке достаточно сложная. Дело в том, что сланцевые компании США по финансовой составляющей находятся в достаточно серьезном положении – их продукция не поставляется в полном объеме на территорию ЕС.

«Северный поток — 2» уже достраивается усилиями «Газпрома», и повлиять на его достройку крайне сложно. Смысл ожидаемых санкций заключается в том, чтобы после достройки газопровода ограничить возможности покупки голубого топлива. То есть – отделить клиентов, которые будут закупаться из газопровода, от остальных игроков. И, таким образом, нарастить свои возможности по продаже голубого топлива.

Но даже если представить, что «Газпром» не достроит этот проект, ЕС в связи с закрытием АЭС, ухода от экологически очень вредного угля и ряда других обстоятельств, в ближайшее время все равно понадобятся очень большие объемы газа.

В ближайшее время ЕС может столкнуться с дефицитом энергоносителей и, в связи с этим США используют все возможности, чтобы в ручном режиме ограничить европейский рынок от альтернативных газовых проектов. Понятно, что таким образом Помпео пытается усилить позиции Дональда Трампа в следующей избирательной кампании.

Для действующего президента США газовая добыча – крайне важное направление. Во-первых, потому что сланец добывается в стратегически важных с точки зрения избирательной кампании штатах, например, в Техасе. Во-вторых, на него заведен целый ряд технологических решений, связанных, в том числе, с сервисными компаниями.

Напомню, что Трамп отдельно договаривался о расширении закупок голубого топлива, в том числе со стороны Китая. Поэтому данное направление для него крайне важно. И, наконец, реализовывать газ на американском рынке крайне сложно, без политического рычага экспортировать его было бы очень маловероятно.

То есть, Трамп таким образом поддерживает свою электоральную базу, показывает, что он готов на жесткие действия в отношении Москвы, а также фактически помогает своим партнерам, потому что часть энергетических компаний являются структурами, которые финансируют кампанию Трампа.

С этой точки зрения становится понятно, что эти действия направлены на то, чтобы политическими решениями урегулировать экономические проблемы. Все ведь прекрасно понимают, что голубое топливо США будет дороже – оно в принципе не может поставляться дешево. Сейчас низкий рынок, и американским компаниями в принципе не рентабельно его поставлять на внешний рынок.

Также стоит обратить внимание на то, что сланцевый газ в отличии от трубопроводного газа, может пойти куда угодно. Он идет газовозом. Соответственно, поднялись цены в Китае – он пошел туда. Поднимутся в перспективе в США — он останется в этой стране.

То есть, на самом деле привязка трубой дает гарантии поставок голубого топлива и отчасти минимизирует ценовую составляющую. Понятно, что для американского президента это очень важный проект, и он пытается решить проблемы путем отсекания излишнего голубого топлива.

И, если кто-то считает, что это помогает украинским «коллегам», то это – тоже большое заблуждение. Будь на то воля Трампа, он отрубил бы и украинский поток, потому что в результате дефицит газа привел бы к резкому росту цен на голубое топливо на европейском рынке и, следовательно, сделал бы рентабельной поставку с газовых месторождений США через технологию сжижения.