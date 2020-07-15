ПФР будет оформлять пенсии и соцвыплаты в упрощенном формате до конца года

Москва, 15 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) намерен продолжать оказывать в дистанционном формате либо по записи услуги по назначению пенсий и социальных выплат. Решение принято в связи с пандемией, ведомство планирует работать в таком режиме до конца года, о чем сказано в проекте постановления.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале, гражданам предоставлена возможность оформлять услуги через Интернет или по телефону. От них не потребуется письменных заявлений. Назначение выплат и пенсий будет осуществляться исходя из документов, которые есть у специалистов ПФР. При необходимости, они могут получить их у других государственных органов.

Согласно постановлению, до конца года пенсионерам, живущим на Севере, не нужно предоставлять заявление о продлении права на повышенную пенсию. Назначение выплаты по уходу за инвалидом I группы, а также за престарелым, ребенком-инвалидом можно будет оформить с помощью электронного заявления.

Напомним, что некоторые категории россиян имеют право получать двойную пенсию, условия для такой выплаты назвали в ПФР.