Президент Польши прокомментировал розыгрыш российских пранкеров

Варшава, 15 июля. Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал розыгрыш российских пранкеров, выдавших себя за генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По словам Дуды, в какой-то момент ему удалось понять, что его разыгрывают, так как генсек ООН не может так хорошо выговаривать слово «зубровка».

«Во время разговора я сориентировался, что что-то не так. Генеральный секретарь не выговаривает настолько хорошо слово «зубровка», хоть голос и был очень похожий», — написал Дуда в своем микроблоге в Twitter.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. ???? — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли президента Польши, позвонив ему от лица генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В ходе разговора пранкеры подняли вопрос о Второй мировой войне. В ходе разговора пранкеры обсудили с польским лидером эпидемию коронавируса, после чего предложили ему забрать Львов и некоторые другие украинские города. Подобное предложение вызвало растерянность у президента, после чего он заверил, что в Польше нет таких настроений, а Варшава находится в хороших отношениях с Киевом.