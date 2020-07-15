Украину обидело сравнение сербских протестов с майданом

Киев, 15 июля. Продолжающиеся в Сербии протесты не имеют никакого отношения к Украине и их нельзя называть «украинским сценарием». Об этом заявили сотрудники украинского посольства в Сербии.

В украинском посольстве подчеркнули, что Киев никогда не вмешивался во внутренние дела, и сравнения многодневных протестов в Белграде с «украинским сценарием» для нее оскорбительны.

«Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия», — говорится в заявлении дипломатов.

При этом в посольстве подчеркнули, что считают недопустимыми любые попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, к которым относятся и заявления иностранных должностных лиц, которые дают негативную оценку тому сознательному европейскому выбору, который в свое время сделал украинский народ.

Таким образом сотрудники украинского посольства в Сербии прокомментировали недавнее заявление мэра города Вождовац Александра Савича, который, критикуя неутихающие несколько дней протесты в Белграде, отметил, что события развиваются по «украинскому сценарию».

В Белграде продолжаются акции протеста, начавшиеся после решения властей страны ужесточить меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации. В первые дни они отличались особой жестокостью. Фактически, это — террор агрессивного меньшинства против мирного большинства. При этом у происходящего нет никаких иных причин, кроме политических.