Певица Рианна впервые снялась на камеру без макияжа

Вашингтон, 15 июля. Певица Рианна впервые официально показалась поклонникам без макияжа. Американская звезда снялась в рекламе новой линейки косметики, где была вынуждена показать процесс нанесения продукции на чистую кожу, без пудры и тональных кремов.

Известно, что певица входит в число звезд, которые практически не появляются на публике без макияжа.

Поклонники пришли в восторг от естественной красоты Рианны, которую нередко обвиняют в переборе с макияжем и фильтрами на фото. На этот раз девушка выглядела «натурально», чем и затронула сердца преданных фанатов.

«Ты великолепна без косметики!» — писали комментаторы.

Но были и те, кто нашел, к чему придраться. По мнению самых внимательных фанатов звезды, Рианна все-таки не удержалась и воспользовалась возможностями фотошопа и ретуши видео. По их мнению, звезда сгладила носогубные складки. На фото, сделанных папарацци несколько лет назад, эти недостатки внешности отчетливо видны.

Так, в 2018 году Рианна прогуливалась на яхте в Портофино в компании друзей и ныряла с аквалангом. Именно в момент плавания репортерам удалось запечатлеть девушку в естественном виде. Оказалось, кожа звезды не настолько идеальна, как показывали на видео, а сейчас у артистки даже появился второй подбородок.

Тем не менее нельзя отрицать природную красоту певицы. Как она сама ранее рассказывала, сохранять кожу здоровой ей помогает «золотое» правило — максимальное увлажнение. А ее личный косметолог убежден, что для решения проблем с кожей достаточно отказаться от алкоголя и пить много чистой воды.