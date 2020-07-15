Проживший 100 дней в аэропорту Филиппин эстонец хочет вернуться обратно из-за возлюбленной

Москва, 15 июля. Житель Эстонии Роман Трофимов, который только на днях вернулся домой из филиппинского аэропорта, где он провел 109 дней, застряв там из-за эпидемии COVID-19, хочет вернуться на Филиппины, чтобы жениться на своей «заочной любви».

Об этом в среду, 15 июля, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», отмечая, что история незадачливого туриста из Эстонии на Филиппинах просто не могла закончится как-то иначе.

Ранее канал сообщал, что вся Эстония следит за судьбой Романа Трофимова, который из-за ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, застрял на Филиппинах в аэропорту и провел там в итоге более ста дней — с 12 марта по 7 июля.

За это время, как сам мужчина рассказывал в социальных сетях, ему пришлось несладко — первое время ему приходилось спать прямо на полу, при чем по нему бегали тараканы. Кроме того, неудобства доставлял постоянно горящий свет, и включавшаяся раз в десять минут музыка — всегда одна и та же песня.

7 июля эстонец смог наконец вылететь из Манилы в Амстердам, но там он опоздал на вывозной рейс в Таллин. Тем не менее, в конце концов, как сообщали СМИ, Роман Трофимов все же добрался до дома.

«Он все-таки добрался до Эстонии. Все, хэппи-энд?» — пишет по этому поводу «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как отмечает Telegram-канал, эта история просто не могла закончиться так банально: