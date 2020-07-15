Любовь Толкалина впервые рассказала о причинах разрыва с иностранным бойфрендом

Москва, 15 июля. Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина впервые рассказала поклонникам, почему рассталась с бойфрендом-иностранцем. По словам знаменитости, отношения зашли в тупик, слишком многое говорило против них.

Зимой прошлого года Толкалина наконец раскрыла всем имя своего нового избранника. Им оказался 53-летний композитор из Великобритании Саймон Басс. На тот момент артисты встречались уже несколько лет. Многие всерьез обсуждали в Сети, что Толкалина втайне вышла замуж за иностранца и вот-вот покинет родину.

Но этого не произошло, и одной из причин стало то, что Любовь как раз не может оставить родные места, поскольку буквально «приросла» к ним. В недавнем интервью артистка призналась, что их отношения с британцем зашли в тупик и не прошли проверку расстоянием. Ко всему прочему Толкалина несколько месяцев жила с семьей в деревне, и там осознала насколько сильно привязана к этим местам, приросла корнями.

Толкалина окончательно приняла решение о разрыве отношений после разговора с мамой. Родительница актрисы напомнила дочери, что у семьи никого кроме нее нет, и если что-то случится, то некому будет им помочь. Осознав, что не может бросить родных ради любовника, Толкалина оставила эту затею. Теперь она планирует построить в деревне дом, где бы жила ее дочь Мария со своим возлюбленным Никитой.

Любовь также сообщила, что расставание было безболезненным, но они с Саймоном все решили обоюдно. Артистка совершенно не жалеет о случившемся, отмечая, что слишком многое в ее жизни было «против» развития этих отношений.