Личный фотограф Пугачевой напомнил, как примадонна выглядела в 90-е

Москва, 15 июля. Личный фотограф королевы эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин показал своим подписчикам в социальной сети Instagram, как выглядела примадонна в 90-е годы. По словам самого Родина, раньше он эту фотографию нигде не публиковал.

«Счастливая Алла — фотограф! Как и обещал, даю фотографию, которую снял в далекие 90-е, когда шла подготовка к избранному! А ведь раньше такой прекрасной Аллы Пугачевой с фотоаппаратом я не показывал», — подписал публикацию Родин.

На архивном цветном фото всеми любимая Алла Борисовна позирует с модной в то время фотокамерой, запечатляющей кадры на пленку. В те времена звезда еще носила свою самую знаменитую прическу — пышную копну рыжих кудрей. На фото артистка позирует в белом платье, а на руках у нее золотые браслеты и часы. Лицо примадонны скрыто за фотокамерой, но зритель может заметить фирменную улыбку артистки.

Подписчики Родина пришли в восторг от такого живого и раскрывающего характер певицы фото. Многие призывали Романа чаще выкладывать снимки Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова.

«Любимая Алла Борисовна. Ждем больше фотографий Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова», — пишет поклонница. «Такая милая пухленькая Алла Борисовна. Еще до всех изнуряющих операций», — поделился впечатлением фанат.

Недавно в соцсетях появилось более свежее фото Аллы Борисовны. На снимке звезда эстрады позирует вместе с мужем юмористом Максимом Галкиным и двумя их детьми Лизой и Гарри. Фанаты пришли в восторг от такого «королевского» фото.