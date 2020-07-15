Молодежь закидала чашками с борщом посольство Украины в Ереване

Ереван, 15 июля. Представители молодежного армянского союза «Дашнакцутюн» провели акцию протеста в столице Армении — Ереване. Свое недовольство они выместили на посольстве Украины, отомстив таким образом за сделанное Киевом заявление.

Напомним, что в 12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, в результате стрельбы были погибшие военнослужащие со стороны обоих государств.

МИД Украины не остался в стороне и попросил обе страны вернуться к политическому способу урегулирования конфликта. Далее в заявлении дипломаты повели речь про соблюдение территориальной целостности Азербайджана, что и разозлило армянскую сторону.

Молодежь Армении решила не ограничиваться громкими словами, а входе акции протеста стала швырять в здание чашки с борщом. Это стало знаком того, что Украине следует есть свой борщ и замолчать.

«Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите», — сказал представитель организации Гор Саркисян.

Он добавил, что подобные высказывания только создают напряженность в отношениях Армении и Украины.