Подполковник СБУ: Убийство следователя Романа Закладного раскрыто не будет

Следователя СБУ по особо важным делам Романа Закладного нашли сегодня, 15 июля, убитым в Киеве. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями в Донбассе.

Обычно такие истории — тайна, покрытая мраком. Дело в том, что расклады, касающиеся работы правоохранительных органов Украины за последние несколько лет, уходят корням в бизнес-разборки.

Если раньше информация об этом могла куда-то просочиться, то после системной работы военной контрразведки (ВКР) и СБУ в этом направлении, все утечки очень серьезно купированы.

Ведется техническая и агентурная работа, поэтому я очень сомневаюсь, что в этом вопросе появится какая-то ясность, и мы узнаем, что он вел такое-то дело, виноваты были такие-то лица.

Зверства, нарушение законов войны — мы все прекрасно понимаем, что это было, есть и будет в конфликте в Донбассе. Мы знаем, кто туда отправился в 2014 году — криминальные элементы с оружием. Это однозначно, мы же помним про батальон «Торнадо». Сейчас появления такой информации не стоит ожидать.

Те, кто уходит на пенсию, начинают приторговывать. Скажем, вы ведете дело, в котором фигурируют генералы, начальники подразделений, начинаете с ними торги — «так и так, ты проходишь по делу, надо рассчитаться».

Можно порыться по декларациям лиц, дела которых он вел. Мне вчера ребята показали последние декларации «конторских», которые выезжали работать с боевыми подразделениями в Славянск, Краматорск и тд. Сейчас некоторые из них —генералы на почетной пенсии. У них в декларациях 8 квартир, 15 участков. Они не скрываются, они еще и сумасшедшие пенсии получают.

Эти люди в свое время удалили меня из конторы, потому что я не шел на сговор. Они сейчас хорошо себя чувствуют, у них недвижимости — половина Украины, и они за нее будут сражаться. Когда они кричат «Моя Украина! Слава Украине, слава героям!», то понятно, за что они борются. У них все есть, у них все хорошо. Им главное, чтобы не пришел собирательный «Путин» или еще кто-то и не забрал то, что они «заработали» честным и не очень трудом.

Я не удивлюсь, если по их заказу будут убирать и следователей, и кого угодно.

Очень многое остается за кадром. Кто-то вдруг случайно «умер от старости», от сердечного приступа, еще от чего-то. Я думаю, что людей, которые были рядом с Турчиновым, с Парубием, ждет та же участь: их будут по-тихому убирать, потому что они очень много знают. Вы же видите, как исчезли все эти семенченки, парасюки и другие хлопчики, которые скакали на Майдане, а потом — по донецкой границе.

Очевидно, что Роман Закладной влез в дела давно минувших дней и нарыл серьезный компромат на серьезных людей. Чтобы все это не пошло дальше, дело кануло в Лету. Наняли группу наркоманов, которые его и убрали. Скорее всего, их самих уже нет в живых. Так обычно происходит.

Вообще сотрудники в таких случаях бывают двух категорий: соучастник и свидетель. И методика тут такая. Физическое устранение — это последний шаг. Если человек мешает, много видит, не идет на сговор, его просят по-хорошему — «уходи». Его пытаются заставить: дают ему три строгача (строгий выговор), после чего выносится неполное служебное соответствие, затем — понижение в звании и должности.

Не за что наказать? Устраивают «темную» — подсовывают на подпись некие документы. То есть — выдавливают, заставляют увольняться, в противном случае воздействуют по-другому. А вот людей, которые вообще не идут на сговор либо начинают торговаться, физически устраняют. Классика: «Он слишком много знал».

И, если не будет общественного резонанса, дело об убийстве этого следователя положат под сукно и на этом все закончится. Если не начнут выступать, скажем, оппозиционные силы. В таком случае сделают видимость расследования и расскажут, как он напился, сломал деревцо, в крови обнаружен алкоголь, пил с непонятными людьми с пониженной социальной ответственностью, с которыми не поделили бутылку. Мы никогда не узнаем об этом всю правду, как мы не узнали правду о Майдане, «небесной сотне», Одессе. Это все — очень связанные вещи.

Рыба гниет с головы. Сейчас те, кто стоит во главе Украины — просто ширма. Мальчики, которых привели прикрывать зады тех, кто поучаствовал в серьезных делах.

Моя оценка такова: никто из них наказан не будет.