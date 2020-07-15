Пользователи Сети раскритиковали Петросяна за отсутствие маски и перчаток

Москва, 15 июля. Поклонники раскритиковали 74-летнего юмориста Евгения Петросяна за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном месте. Артист выложил на своей странице в Instagram фото с репетиции, но защитная перчатка была только на одной его руке, а маски не было и вовсе.

«Репетиции продолжаются! У меня столько новых монологов, что в голове не умещаются... но не такие еще крепости брали!» — подписал публикацию Евгений Ваганович.

На фото артист улыбается, сидя за столом в репетиционном зале. Петросян позирует в темных очках, рядом с ним лежит кожаный портфель, а на фоне разыгрывается какое-то сценическое действие. На одной руке артиста надета голубая одноразовая перчатка. Именно это и возмутило некоторых фолловеров артиста, беспокоящихся о его здоровье в период коронавируса.

«Почему одна рука в перчатке? А вдруг? Срочно маску и перчатки!», — пишет один из пользователей.

Но были и те, кто просто пожелал Петросяну успехов в его новых проектах. Поклонники не сомневаются, что артист во всем преуспеет.

«И не таких китов вы гарпунили, Евгений Ваганович!» — поддержал кумира поклонник.

«Классно выглядите! Молодость продолжается», — написал другой.

«Когда и через очки видно, как глаза улыбаются», — поделился мнением третий.

Одна из подписчиц Петросяна отметила, что очень любит старые монологи артиста. Она также добавила, что современные юмористические передачи полны шуток ниже пояса и нецензурных выражений. Поклонница Петросяна пожелала российскому телевидению больше грамотных артистов и писателей.