Названы необычные высокобелковые продукты для похудения

Москва, 15 июля. Похудение практически невозможно без правильного рациона питания и спорта. Что касается еды, то диетологи наперебой советуют употреблять достаточное количество белка в день, это ускорит метаболизм и запустит долгожданный процесс сброса лишних килограммов.

Немецкие диетологи рассказали, в каких продуктах, кроме куриного филе, молочной продукции и орехах содержится много белка. Так, самым богатым в этом вопросе продуктом названы соевые хлопья. Это отличная альтернатива овсянке, ведь в них мало углеводов, а белка на 100 граммов блюда – порядка 50% (40 грамм). Соевые хлопья можно сочетать с овощами, мюслями и смузи.

В ста граммах пармезана содержится 38 граммов белка, поэтому он считается безусловным лидером среди сыров. Помимо этого, в пармезане много витамина А и кальция. Также полезен для похудения так называемый гарцкий сыр, в стограммовой порции которого около 30 граммов белка.

Диетологи рекомендуют для похудения постную говядину, которая богата аминокислотами и укрепляет мышцы. Сочетать этот вид мяса можно с овощами или салатами. Среди орехов самым насыщенным белками считается арахис, но, чтобы похудеть, его нужно употреблять сырым и несоленым. Сюда же можно отнести и тыквенные семечки богатые помимо прочего магнием и витамином Е, улучшающими сон.

В завершение немецкие медики напомнили о пользе тунца в собственном соку, чей белок практически сразу перерабатывается организмом в мышцы, заряжая его энергией и расщепляя жир.

Ранее стало известно о десяти способах похудеть без диет. Придерживаться ограничений в еде бывает очень трудно, как и изменить образ жизни, чтобы выкроить время для посещения спортзала или занятий бегом, фитнесом. Однако некоторые полезные привычки позволяют сбросить вес без диеты.