Морозов назвал санкции против «СП — 2» «прикрытием» экономических интересов США в Европе

Вашингтон не заинтересован в экономическом развитии Европы за счет поставок дешевых энергоресурсов из России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом он отреагировал на угрозы Госдепартамента США ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Госсекретарь Майк Помпео уточнил, что в отношении проектов примут ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — предупредил госсекретарь инвесторов обоих газопроводов.

Помпео подчеркнул, что «Северный поток — 2» не является коммерческим проектом, это один из ключевых инструментов для «злоупотребления и расширения зависимости Европы от поставок энергоносителей».

Как утверждает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, подобная риторика служит лишь «прикрытием» экономических интересов США в Европейском союзе.

«Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Европа могла экономически развиваться за счет поставок дешевых энергоресурсов из России. США сами хотят наладить поставки своего сжиженного газа в Европу, чтобы там создать конкуренцию рынке», — заявил Морозов в комментарии ФАН.

Собеседник ФАН подчеркнул, что американская политика всегда очень прагматичная. При этом он заметил, что власти США «выдумывают красивые поводы» для того, чтобы на кого-то надавить или принудить что-то делать.

«Но при этом нельзя забывать, что американский правящий истеблишмент воспринимает Европу как самый ключевой регион. Конечно, американцы не хотели бы, чтобы кто-то вторгался в сферу их экономических интересов», — пояснил парламентарий.

К сожалению, иногда санкции Вашингтона действительно вредят строительству газопроводов, утверждает Морозов.

«Финансовая система так устроена, что многие банки имеют счета, находящиеся под американской юрисдикцией. Соответственно, если США вводят против компаний санкции финансового характера, то это затрудняет их взаиморасчет друг с другом и вынуждает вырабатывать альтернативную схему финансирования своих проектов. Во-первых, это часто бывает затратно, поскольку идут дополнительные издержки. Во-вторых, не всегда может быть реализована подобная схема, потому что всплывают барьеры, которые ставят американцы или их союзники», — добавил депутат.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают реализацию российского проекта.

Ранее Дания выдала обновленное разрешение на прокладку газопровода. Согласно нему, разрешено использование судов с якорным позиционированием. К работе по укладке труб можно будет вернуться не ранее 3 августа, когда завершится период апелляции по этому решению.