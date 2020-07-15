Die Welt предрек экологическую катастрофу из-за охваченного огнем десантного корабля США

Вашингтон, 15 июля. Если полыхающий в порту Сан-Диего американский военный корабль будет полностью уничтожен пожаром, это повлечет за собой угрозу экологической катастрофы, не считая того, что это будет крупнейшая потеря ВМС США за всю их историю. Об этом в среду пишет немецкое издание Die Welt, отмечая, что суперминиавианосец Bonhomme Richard, построенный 23 года назад, может погибнуть в огне в своем родном порту.

Как пишет издание, боевой корабль Bonhomme Richard при необходимости в ходе военных действий можно использовать для высадки десанта — для этого на его верхней палубе размещены самолеты вертикального взлета и вертолеты, а в трюме есть место для перевозки дополнительных десантных катеров

Возгорание на корабле было обнаружено 12 июля в 8.30 утра по местному времени, после того, как на одной из нижних палуб произошел взрыв.

Причина взрыва не установлена до сих пор, и теперь, через двое суток после начала пожара, несмотря на усилия сотен пожарных, использующих катера и вертолеты, огонь все еще не удалось потушить.

«Эксперты исходят из того, что температура на борту, вероятно, превысившая 1000 градусов, повредила стальные конструкции корабля, построенного американским военным концерном Northrop Grumman и стоившего около 750 миллионов долларов», — говорится в статье.

При этом агентство Associated Press допускает, что последствия пожара могут быть гораздо более тяжелыми. Если 255-метровый корабль, на борту которого находится несколько миллионов литров топлива, затонет, это повлечет за собой экологическую катастрофу. Чтобы предотвратить этот сценарий американская береговая охрана уже обратилась за помощью к специалистам по ликвидации нефтяных разливов на поверхности воды.

Также Die Welt пишет, что Bonhomme Richard проходил в порту Сан-Диего модернизацию стоимостью 250 миллионов долларов. Корабль собирались переоборудовать для приема новых самолетов ВВС США F-35В.

На время модернизации на борту корабля, экипаж которого составляет 1000 человек, оставались лишь 160, благодаря чему пожар обошелся без единой жертвы. Однако как минимум 59 человек пострадали, получив легкие травмы, ожоги или отравление угарным газом.

«С одной стороны, то, что на борту было мало людей, — счастливое стечение обстоятельств. С другой стороны, эксперты указывают, что военный корабль с полным экипажем должен быть в состоянии бороться с огнем», — отмечает автор материала.

Распространение пожара по всему корпусу корабля, как сообщает американское военное издание Stars and Stripes, стало возможным из-за переоборудования системы пожаротушения, которую не смогли задействовать.