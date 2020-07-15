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Эксперт моды дала совет молодой жене Петросяна по стильному гардеробу

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Эксперт моды дала совет молодой жене Петросяна по стильному гардеробу

Москва, 15 июля. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто подвергается критике за свой несовременный гардероб. Эксперт моды Анна Бжедугова прокомментировала образы возлюбленной артиста.

Брухунова регулярно публикует в Instagram фотографии своих образов. Наряды жены Петросяна всегда отличаются изящностью и женственностью.

«Мне кажется, у Татьяны классический стиль Christian Dior 60-х годов — образ new-look. Акцент на талии, длина платья ниже колена или макси, силуэты а-ля «Песочные часы», туфли kitten heel с заостренными носами, сумки классического формата и, конечно, шляпки», — отметила Бжедугова в комментарии Пятому каналу.

Стилист обратила внимание, что Брухунова предпочитает туфли с заостренными носами. Кроме того, неотъемлемой частью ее гардероба служат головные уборы. Бжедугова похвалила девушку за то, что она обращается к российским дизайнерам, а также делает акцент на аксессуарах.

Эксперт добавила, что Брухунова сочетает сумки и обувь дорогих дизайнеров с платьями бюджетных производителей.

«Она балансирует между лакшери брендами и определенным масс-маркетом, что, мне кажется, у нее прекрасно получается», — подчеркнула эксперт.

Бжедугова дала совет Брухуновой чаще выбирать обтягивающие вещи, чтобы подчеркнуть фигуру.

Ранее Брухунова призналась, что заметно похудела и перенесла операцию, которая внесла в ее повседневную жизнь весомые коррективы. Также она объяснила, почему не носит обувь на высоком каблуке. Оказывается, она перенесла операцию по удалению вен на ногах.

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