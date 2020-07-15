Ученые спрогнозировали численность населения в мире к 2100 году

Москва, 15 июля. К 2100 году на нашей планете будет жить 8,79 миллиарда человек. Такой прогноз сделали ученые расположенного в американском городе Сиэтл Института показателей и оценки здоровья Медицинской школы Университета Вашингтона.

При этом ученые полагают, что к концу 21 века численность населения планеты снизится почти на миллиард, относительно показателей середины века.

«К середине XXI столетия численность населения Земли достигнет 9,73 миллиарда человек и начнет снижаться. К 2100 году количество людей на планете составит 8,79 миллиарда», — говорится в прогнозе.

Напомним, в настоящее время численность человечества составляет 7,59 миллиарда человек, а по прогнозу Организации объединенных наций, к концу 21 века на нашей планете будет жить уже 11 миллиардов человек.

Однако ученые из Института показателей и оценки здоровья полагают, что повышение уровня образования населения Земли, а также использование жителями стран Ближнего Востока, Африки и некоторых азиатских государств современных средств контрацепции повлекут за собой глобальные изменения в демографической ситуации.

Также исследователи считают, что помимо демографического фактора на численность населения Земли к 2100 году повлияет и увеличение продолжительности жизни людей.

«К 2100 году повысится средняя продолжительность жизнь людей до 74 лет. Численность людей старше 65 лет к 2100 году достигнет 2,37 миллиарда человек», — говорится в прогнозе.

Также ученые отмечает, что в подобных прогнозах необходимо учитывать различные сценарии развития ситуации в мире и то, как эти сценарии отразятся на показателях численности населения. Озвученная ими численность в 8,79 миллиарда жителей Земли соответствует базовому прогнозу.