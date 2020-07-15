Эпатажный блогер Александр Шпак впервые показал свою мать

Москва, 15 июля. Эпатажный фитнес-блогер Александр Шпак показал поклонникам фото своей мамы. Снимок появился в Instagram-аккаунте шоумена.

Блогер Шпак в первую очередь известен в российском интернет-пространстве своим эпатажным видом — практически все его тело покрыто татуировками, лицо изменено с помощью пластической хирургии. Кроме того, блогер носит женский макияж, регулярно делает цветной маникюр и педикюр.

Свою карьеру будущий шоумен начал 20 лет назад, но в то время он активно занимался бодибилдингом и подрабатывал тренером. Впоследствии он вдруг осознал, что для успеха ему не хватает некой изюминки, после чего сбрил брови и сделал татуировки.

Но на этом Александр не остановился, он решил преобразиться полностью и сделать так называемую фронтопластику. В процессе этой операции хирург заново моделирует черты лица, полностью разрезая его и вставляя, где необходимо, специальные пластины. Также шоумену сделали блефаропластику, чтобы глаза казались более «кошачьими». Помимо этого, бодибилдер увеличил губы. Столь эпатажный образ не помешал Шпаку найти даму сердца, хотя шоумен был неудачно женат пять раз.

На днях бодибилдер опубликовал фото со своей мамой, но даже такой трогательный снимок не задел сердца его хейтеров. Многие устыдили Шпака за выбор наряда для прогулки с мамой, ведь шоумен оделся в короткие розовые шорты в черное сердечко и такую же короткую белую футболку. На голове блогера покоится цветастая панама.

«Как ваши родители относятся к вашему экстравагантному внешнему виду?» — спрашивает один из подписчиков.

«Сяся, ты хоть шорты свои поменяй, перед родителями не стыдно?» — пишет другой комментатор.

«Штаны одень. Маму не позорь. Маме здоровья», — пожелал подписчик.

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