Прилучный впервые заговорил о Муцениеце после скандала с Карпович

Москва, 15 июля. Знаменитый российский актер Павел Прилучный впервые за долгое время дал комментарий, связанный с бывшей супругой Агатой Муцениеце. На данный момент актер уже строит отношения со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Прилучного и его новую возлюбленную связывают множество скандалов. Недавно звездная пара отдыхала в Крыму вместе с детьми актера, что вызвало шквал осуждения в Сети. Вопросы возникли к самому артисту и к его бывшей супруге, которая отпустила детей отдыхать вместе с Карпович.

Скандал еще не успел утихнуть, а Прилучный уже вспомнил о матери своих детей. Недавно актер объявил, что началась подготовка к съемкам продолжения сериала «В клетке», где одну из ролей исполняет Агата Муцениеце. Зрители и фанаты творчества актера сразу же захотели узнать, придется ли звезде вновь встретиться на съемочной площадке с бывшей женой, пишет «7 дней».

«Агата будет!» — ответил артист поклонникам.

Вполне возможно, что страсти разгорятся не только в сериале, но и внутри актерского состава. Дело в том, что Карпович стремится как можно больше времени проводить с новым избранником, и ее отношение к Муцениеце сложно назвать равнодушным. Согласно предположениям, актриса сама слила в Сеть фотографии и видеозаписи с отдыха в Крыму, чтобы тем самым уколоть соперницу.

Судя по всему, Карпович обладает достаточно вздорным характером. Такой вывод можно сделать, если судить по последним новостям, в которых фигурирует актриса. Как сообщалось ранее, девушка Прилучного уже переехала в особняк артиста и успела поссориться с прислугой.