Украинская телеведущая «потеряла» зуб в прямом эфире

Киев, 15 июля. Телеведущая ТСН на украинском телеканале «1+1» Маричка Падалко лишилась переднего зуба в прямом эфире новостей, но продолжила вести программу.

На опубликованных кадрах видно, что у ведущей во время выпуска новостей выпал передний зуб. Падалко не растерялась, аккуратно выплюнула зуб в руку и продолжила говорить.

В Сети отметили профессионализм ведущей. Пользователи признались, что на ее месте растерялись бы и занервничали. Комментаторы предположили, что у Падалко установлены имплантаты или виниры.

«Думаю, что ведущая занимается своими зубами, и это у нее временный, пока заживает имплантат, к сожалению, который выпал. Да, ситуация не приятная, но и комичная одновременно», — отметила magsne.

«Главное — не растерялась», — согласилась jennystepanova.

«Вот это выдержка и профессионализм», — добавила ks.g001.

«Бедняжка. Я бы расплакалась на ее месте», — восхитилась alena_lisenok23.

«Мне кажется, она сама еле смех сдержала», — предположила alina_malinkaaaaa.

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