В ПФР назвали действенные способы, как увеличить пенсию

Москва, 15 июля. Российские пенсионеры, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут увеличить выплаты после перерасчета. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Существует несколько действенных способов, которые позволят увеличить пенсионные выплаты. Одно из самых главных правил — это официальное трудоустройство и «белая» заработная плата. Эти два фактора оказывают весомое влияние на формирование суммы пенсии — количество пенсионных баллов. Если человек получает официальную зарплату в два раза меньше той, что получает на руки, то и пенсионных баллов будет вдвое меньше.

Также важен в данном вопросе и трудовой стаж. Чем он больше, тем выше пенсия, напоминают в ПФР. Россиянам, которые уже могут выходить на заслуженный отдых, советуют повременить с этим, так как дополнительные пять лет работы дают прибавку в размере 40% к размеру страховой пенсии.

Также пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена СССР, стоит проверить, правильные ли выплаты им начисляют. В данном случае, необходимо выяснить, учитывается ли стаж, который был накоплен до 2002 года. Для того, чтобы подтвердить так называемый «советский стаж», необходимо предоставить документ о работе на предприятии и найти двух свидетелей.

Увеличить размер пенсионных выплат можно и с помощью «нестраховых периодов», когда гражданин не работал по уважительной причине. В данном случае речь идет, к примеру, о декретном отпуске или службе в армии. На прибавку к пенсии могут рассчитывать жены военнослужащих, но при условии, что они сопровождали супруга в командировках.