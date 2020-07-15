Вирусолог Зверев: «Бессмертный полк» можно проводить, несмотря на коронавирус

Организаторы шествия «Бессмертный полк» рассматривают возможность переноса акции на осень в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и погодными условиями. Ранее президент России Владимир Путин предлагал провести шествия 26 июля.

Я все-таки сторонник того, что надо возвращаться к нормальной жизни. То, чего хотело министерство здравоохранения и Роспотребнадзор, мы добились. То есть у нас есть запас коек, есть лекарства и врачи, которые смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь, если будет какой-то подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому я думаю, что акцию «Бессмертный полк» вполне можно проводить.

Понятно, что серьезных ограничений во время мероприятия не будет, потому что сложно соблюдать социальную дистанцию и на вряд ли все пойдут в масках. Думаю, в этом году акция будет не такой многолюдной, как в прошлые годы. Во-первых, потому что в другое время проводится, а не 9 Мая. Во-вторых, сейчас лето и многие уже в отпусках или заняты своими делами на дачах.

Второй волны эпидемии коронавируса пока не предвидится, так как первая еще не закончилась. Каждый день будут выявляться зараженные — у нас в день фиксируется около шести тысяч новых случаев. Вирус никуда не ушел из человеческой популяции, но мы же не можем прожить всю жизнь в изоляции.

На самом деле уже понятно, что этот вирус не такой страшный, как казалось в самом начале. Смертность от него невысокая, тяжелых случаев не более 10% от всех инфицированных. Поэтому надо возвращаться к нормальной жизни и шествие «Бессмертный полк» — одно из тех мероприятий, которые можно и важно проводить.

Тем, кто будет участвовать в акции, посоветую находиться в масках — это значительно снизит риск заражения COVID-19.