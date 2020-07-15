Миро возмутилась показным отношением Аршавина к детям

Москва, 15 июля. Блогер Лена Миро присоединилась к бывшей теще футболиста Андрея Аршавина. Обе женщины довольно сурово отнеслись к тому, что спортсмен проводил время с детьми от бывшей гражданской супруги Юлии Барановской.

Напомним, что в июле Аршавин опубликовал в Instagram видеоролик, на котором он с детьми отправился на прогулку в Мещерский лес. Видео он подписал емко: «Папа в деле». Это вызвало негативную реакцию у матери его бывшей, но уже официальной супруги Алисы Казьминой.

Женщина назвала его поступок «попыткой показной реабилитации после групповухи».

По мнению Лены Миро, отец из Аршавина, которого она называет «чипсоедом», очень плохой. Это поняла и одна из тещ, написав про «реабилитацию и групповуху», считает блогер.

Миро подчеркнула, что полностью разделяет презрение семьи Казьминой к спортсмену.

«Андрей Чипсоедович Аршавин вообще не общался с детьми Барановской — не хотел их, что ли, пока Юля в грехе рожала? Алиса Казьмина тщательно следила за мужем, чтобы тот не гулял не только налево, но и направо — к детям», — так блогер оценила в ЖЖ отцовство Аршавина.

Миро предположила, что младшая дочь футболиста пока ни в чем отца не обвиняет, но с годами все может измениться, ведь ей про папу многое расскажут.

«Двухлетняя дочь Андрея от Казьминых пока папу не обвиняет. Но это ведь только пока, верно? Еще немного, и Наталья с Алисой ей все расскажут. Ну, чтобы знала, какие все мужики — козлы», — предположила Миро.

Напомним, что футболист оказался в скандальной истории с «групповухой» в ходе поездки в Геленджик. Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, рассказала о том, что коротала время в ресторане с Аршавиным и его друзьями, после чего все поехали в гостиницу. Там возникло предложение о групповом сексе, на что она согласилась. Однако дальше ничего не было, потому что футболист отказался делать с ней селфи.