Баранец назвал «нелепыми и глупыми» угрозы Эстонии в адрес России

Москва, 15 июля. Причиной провокационных заявлений высокопоставленных лиц Эстонии в адрес РФ является антироссийская эпидемия, которой американцы заразили весь мир. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее глава Минобороны Эстонии Юри Луйк назвал Россию врагом и призвал эстонских военнослужащих быть готовыми защитить страну от «российской угрозы».

Баранец отметил, что все страны Прибалтики стоят «на задних лапках» перед США, чтобы получить очередной «вашингтонский пряник», передает «Царьград».

«Американцы все-таки запустили неведомую миру болезнь, которая пострашнее коронавируса. Американцы заразили всех антироссийской эпидемией. И чем сильнее болеет американский клиент, тем больший ему кусок пряника от Вашингтона достается», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что угрожающие заявления со стороны Эстонии звучат весьма странно, так как Таллину следует поискать себе более соразмерного врага. Баранец подчеркнул, что эстонские угрозы в адрес России являются «смешными, нелепыми и глупыми».

Ранее эксперт по вопросам международной военной безопасности Александр Запольскис выразил уверенность, что сформированный в Эстонии многонациональный батальон НАТО неспособен эффективно выполнять боевые задачи, так как представляет собой мультикультурную кашу с плохой координацией.