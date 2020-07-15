Леонков: Электродвигатели на основе сверхпроводимости позволят РФ слезть с «нефтяной иглы»

Электродвигатели на основе технологии сверхпроводимости позволят слезть с нефтяной иглы, считает военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее пресс-служба Фонда перспективных исследований сообщила, что Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную при использовании технологии высокотемпературной сверхпроводимости. При этом она полностью питается от аккумулятора.

«В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс» впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя», — приводят РИА Новости слова пресс-службы.

Во время испытаний питание установки обеспечивалось специально разработанным аккумулятором большой мощности. Тестировался двигатель в условиях имитации взлета и посадки, заряда и разряда батареи в полете, в аварийных режимах.

Военный аналитик Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что над технологией сверхпроводимости специалисты ФПИ активно работали на протяжении последних четырех лет. В случае если размеры электродвигателя мощностью в 50 и 500 кВт будут не очень большими, то его можно будет устанавливать на самолеты и вертолеты.

«Также рассматривается возможность по созданию электрических самолетов и вертолетов, это очень важно для создания беспилотных систем, потому что создание двигателя для БЛА очень важный вопрос. Когда ставятся классические двигатели, использующие углеводороды, то там будут присутствовать топливные баки, топливная система и много других вещей, но если вы делаете электродвигатель, работающий на технологии сверхпроводимости, то там основным источником энергии будет выступать аккумуляторная батарея. Это будет некое герметичное исполнение двигателя и аккумулятора для поддержания низких температур и обеспечения сверхпроводимости. А дальше в этой среде будет вырабатываться электроэнергия, которая будет запитывать движитель воздушного судна — либо винт вращать, либо турбину», — говорит эксперт.

При этом собеседник ФАН подчеркнул, что речь идет не о создании отдельного устройства, а скорее целого «платформенного комплекса устройств», состоящих из аккумуляторной батареи, построенной на технологии высокотемпературной сверхпроводимости, кабелей, токогенерирующего устройства и двигателя.

«Все это будет работать на одном технологическом принципе. Если упрощенно — аккумулятор, кабель, генерирующее устройство, электродвигатель. Подозреваю, что, если это будет изделие, различающееся по мощности и типоразмеру, то после успешных завершений всех испытаний им могут заинтересоваться в Минобороны. Ну и для гражданской сферы его тоже можно использовать. Важно понимать, что углеводороды, на которых сейчас работают все авиационные двигатели, все-таки ископаемый вид топлива, — воспроизвести его человечество пока не может. Мы добываем и сжигаем, ресурс конечен, а электричество, если в нем присутствует источник питания, который очень экономно позволяет расходовать электроэнергию, это следующий шаг. Он позволит слезть с нефтяной иглы. Не зря сейчас во всем мире рассматривают комбинированные, гибридные схемы двигателей, либо полностью электрические», — заключил Леонков.

Напомним, совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс» по разработке и созданию электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Технология позволит создать полностью электрические летательные аппараты вроде аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов.