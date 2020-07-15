Экстрасенс Филоненко назвал пять мужских и женских имен, которых ждут денежные успехи

Москва, 15 июля. Великий парад планет принесет некоторым людям финансовые успехи и удачу в личных делах, сообщил участник и призер зрительских симпатий «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

Филоненко напомнил, что парад планет начался 4 июля, но самая активная фаза наступит 22 июля, когда к параду присоединится Меркурий. В этот период обладателей ряда имен ждут приятные сюрпризы, отметил экстрасенс.

По словам Филоненко, среди мужского пола фортуна повернется лицом к обладателям пяти имен: Иван, Михаил, Валерий, Антон и Арсений. Парад планет принесет этим везунчикам финансовые успехи, период везения продлится два-три месяца, предупредил он.

Финансовые сюрпризы ждут и обладательниц имен Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна и Светлана. Их ждут не только денежные радости, но и приятные события в личной жизни, сообщает Пятый канал.

Ранее Филоненко рассказал о местах в Петербурге, где можно загадать желание и быть уверенным, что оно исполнится. Он сообщил, что существует топ-3 тайных мест, о которых мало кто знает.

Так, два места силы, а также добрых и хороших встреч находятся на улице Писарева. Одно из них распложено у «Каштана невесты» в сквере. Залатанное пластинами, оно несет здоровье и успех в учебе, поэтому на него стоит обратить внимание студентам.