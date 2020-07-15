Киркоров получил особое разрешение для поездки в Белоруссию на «Славянский базар»

Москва, 15 июля. Фестиваль музыки и искусства «Славянский базар» в Витебске стал для российского певца Филиппа Киркорова возможностью выехать за пределы России. На мероприятии у него будет особая роль.

Стоит отметить, что «Славянский базар», который начнется 16 июля, стал одним из немногих музыкальных фестивалей, который не отменили по причине пандемии коронавируса. Почти все звезды, которые были в списке участников, подтвердили свое намерение приехать в Белоруссию.

Киркоров будет не только выступать на открытии мероприятия, ему также вручат награду белорусского президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

Российский «король поп-музыки» давно уже пользуется популярностью у населения и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства подчеркивал значимость творчества Киркорова в деле объединения народов двух стран. Лукашенко даже персонально поздравлял певца с 50-летием.

Для поездки в Витебск Киркорову пришлось решать вопросы с Роспотребнадзором и пограничной службой. Однако в итоге ему удалось получить особое разрешение государственных органов, пишет «Дни.ру».