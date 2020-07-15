В Киеве удивились популярности России у украинских туристов

Киев, 15 июля. Россия является одной из трех стран, представляющих для украинских туристов наибольший интерес нынешним летом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, первое место по числу уникальных просмотров информации о въезде на Украине занимает Венгрия. В МИД полагают, что украинцы интересуются въездом именно в Венгрию, так как оттуда можно транзитом перебраться на Балканы — в Хорватию, Черногорию, Албанию — то есть это популярное направление морского отдыха. Второе место среди стран, куда стремятся на отдых украинцы, занимает Турция, а третье место неожиданно досталось России. При этом Кулебу удивил интерес соотечественников к туристическим поездкам в Россию.

«На третье место вышла Россия, почему-то очень много граждан интересуются возможностью путешествий в Российскую Федерацию летом», — с удивлением отметил Кулеба.

Министр также добавил, что интересом у украинцев пользуются Польша и Германия, которые вошли в топ-5.

Стоит отметить, что в список Роспотребнадзора для первого этапа открытия авиасообщения вошли Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, ФРГ, Финляндия и Шри-Ланка. Кроме того, о готовности принимать российских туристов и возобновить в этом году чартерные рейсы заявила Доминикана, а Дубай объявил, что готов принимать туристов из любых стран, в том числе и из РФ.