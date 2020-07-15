Шура откровенно рассказал, что ему помогло в борьбе с онкологией

Москва, 15 июля. Один из самых эпатажных певцов 90-х Шура (Александр Медведев) рассказал, что думает о своем прошлом и как ему удалось побороть свои пагубные привычки.

Шура в начале в 2000-х годов переживал непростой период: он боролся с раком, наркотической зависимостью и алкоголизмом. Спустя 20 лет музыкант восстановил здоровье, избавился от дурных привычек и похудел на 28 кг. Шура отметил, что у него была определенная диета, а также он делал ряд процедур у создателя метода похудения «Золотая игла» Марият Мухиной. Певец признался, что хотел бы сбросить еще два килограмма.

Шура откровенно рассказал, что кодировался пять раз. Ему потребовались колоссальные усилия, чтобы отказаться от регулярного употребления крепкого алкоголя.

«Сейчас уже полтора года пью только белое сухое вино в очень ограниченном количестве. То есть, все остальные спиртные напитки мне чужды — они все имеют сахар. <…> Тяжело было перейти, я месяц пытался пересесть с водки и виски на белое вино. Это тяжело. Как будто наркотик какой-то», — поделился Шура с «Пятым каналом».

Он также рассказал о зависимости от наркотических препаратов. По словам Шуры, на сцену он всегда выходил трезвым. Запрещенные вещества ему нужны были «для того, чтобы прийти домой и не обалдеть от того, что один», сказал музыкант.

По словам Шуры, новости о том, что он заболел онкологией, стали для него самой настоящей неожиданностью.

«Это было какой-то осознанностью и пониманием. <…> И это, конечно, запретило все наркотики. Да, это было классно, знаете 50 на 50 — и классно, и страшно. Но написав песню «Твори добро» перед операцией, я попрощался с вами со всеми. Но видите, как случилось, я остался, и песня мне помогла», — рассказал Шура.

Исполнитель хита «Твори добро» ранее раскрыл секрет похудения. Он посоветовал закрыть рот и холодильник.