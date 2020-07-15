Раскрыта причина «таинственных» похорон Норкиной в глухом лесу

Москва, 15 июля. Смерть журналистки Юлии Норкиной, скончавшейся более месяца назад, до сих пор окутана массой тайн и слухов. Одним из таких секретов стали «таинственные» похороны Норкиной на кладбище в глухом лесу в подмосковном Пушкино. Местные жители объяснили, почему именно это место было выбрано для последнего пристанища супруги известного журналиста Андрея Норкина.

Медийных персон часто хоронят на престижных кладбищах, например, на Троекуровском, где находится могила певицы Юлии Началовой. Однако Норкину проводили в последний путь на Ново-Деревенском кладбище, которое даже не имеет четких границ. По слухам, это место было выбрано из-за того, что журналистка якобы свела счеты с жизнью. Однако на самом деле причина кроется совсем в другом.

Как рассказал один из жителей Пушкино корреспонденту Nation News, в этих местах находилась дача отца Норкиной — Геннадия Рыбакова. Он скончался в 2012 году и был похоронен на Ново-Деревенском кладбище. Норкина же обрела последнее пристанище рядом с могилой отца. По словам жителя Пушкино, Андрей Норкин недавно приходил на могилу жены вместе с детьми.

Ново-Деревенское кладбище было основано в начале 1950-х годов. Сейчас его площадь составляет 35 гектаров. Хотя кладбище не имеет четких границ, оно все же огорожено пластиковым забором. Могила Норкиной находится в глубине, поэтому найти ее довольно трудно.

Юлия Норкина скончалась 4 июня 2020 года. Первоначально сообщалось, что журналистка умерла от инфаркта, однако затем появились слухи, что она могла свести счеты с жизнью.

Ранее психолог Олег Иванов объяснил обилие слухов вокруг смерти Норкиной. По словам эксперта, трагические события позволяют обывателям почувствовать единение со знаменитостями.