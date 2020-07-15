Сериал с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Москва, 15 июля. Популярный в США трагикомичный сериал «Шучу» с голливудской звездой Джимом Керри в главной роли решили закрыть после второго сезона, несмотря на то, что шоу дважды получил премию «Золотой глобус» — как лучший комедийный сериал и за лучшую мужскую роль.

Об этом, как сообщает издание The Hollywood, заявило руководство телеканала Showtime, на котором выходил сериал.

«После двух сезонов «Шучу» завершает свой показ на Showtime. Мы очень горды, что запускали в эфир этот творческий, получивший признание критиков и награды сериал, — говорится в заявлении телеканала. — И мы хотим поблагодарить Джима Керри, Дейва Холстейна, Майкла Агилара, Мишеля Гондри и весь актерский состав, всю команду за их блистательную и неутомимую работу».

Сериал «Шучу» рассказывал о жизни ведущего популярной детской телепередачи, который учит своих маленьких зрителей преодолевать жизненные трудности, в то время, как в его личной жизни наступают трудные времена.

Первый сезон трагикомического шоу вышел на канале Showtime 9 сентября 2018 года, а второй стартовал 9 февраля 2020 года. Каждый сезон состоял из десяти получасовых эпизодов. В сериале помимо Джима Керри, который вернулся в телевизионный проект после 30-летнего перерыва, снялись актрисы Кэтрин Кинер и Джуди Грир. А в качестве режиссеров над шоу работали Мишель Гондри, Джейк Шрейер, Минки Спиро.