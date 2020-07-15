США собираются наладить выпуск разработанного в СССР оружия

Москва, 15 июля. Американское командование планирует наладить выпуск многочисленного оружия и боеприпасов, разработанных в Советском Союзе. Производиться будут автоматы Калашникова, противотанковые гранатометы и снаряды для гаубиц и прочих орудий.

В июне 2020 года ВС США сообщили о новом контракте на производство оружия, который серьезно отличается от всех предыдущих. Дело в том, что на этот раз американцы решили запустить в производство не современные винтовки или инновационные ракеты, а устаревшие советские разработки, которым уже давно нашли замену в России. На заокеанских заводах начнут производить управляемые противотанковые ракеты, самые разные боеприпасы и даже автоматы Калашникова.

Однако солдаты армии США не собираются отбросить в сторону М4 и идти в бой с «калашами». Как сообщает Forbes, производимое оружие будет поставляться союзникам Америки, так как имеет некоторые преимущества перед полностью «американскими» аналогами. Дело в том, что множество государств и группировок, поддерживаемых Вашингтоном, на протяжении долгого времени использовали советское оружие и привыкли к нему. В большинстве случав современные автоматы лучше выпущенных во времена холодной войны аналогов, однако поставлять их боевикам совершенно ни к чему.

«Современное оружие является более сложным в применении, требует более трудоемкого технического обслуживания, а также специальной подготовки», – объяснил автор материала.

Однако стоит обратить внимание и на другие факторы. Дело в том, что советского оружия и так достаточно в «горячих точках» по всему миру, и поставленные из США автоматы и гранатометы теперь будет куда сложнее вычислить. Не стоит забывать и о стоимости — даже 10 АКМ будут обходиться американскому бюджету, с большей долей вероятности, дешевле, чем одна М4.

Пока США осваивают выпуск советских автоматов полувековой давности, Россия создает совершенно уникальные ракеты с неограниченным запасом хода. Как сообщалось ранее, Кедми назвал новейшую российскую ракету «Буревестник» ужасом для США.