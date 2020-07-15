Экс-жена Авербуха отреагировала на роман фигуриста со звездой «Папиных дочек»

Москва, 15 июля. Фигуристка Ирина Лобачева опасается, что роман ее бывшего супруга, хореографа Ильи Авербуха со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой негативно скажется на ее сыне от Авербуха Мартине.

Лобачева отметила, что Арзамасова показалась ей милой девушкой. Но, по ее мнению, актрису привлекает в Авербухе его финансовое состояние. Лобачева боится, что под влиянием молодой возлюбленной хореограф может оставить сына Мартина без наследства.

«Я передала Илье свое мнение через нашего сына: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, чтобы он нашу недвижимость оставил в покое. Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» — рассказала Лобачева в комментарии kp.ru.

Лобачева назвала Арзамасову «девочкой себе на уме». Бывшая жена фигуриста считает, что актриса порой ведет себя слишком наигранно, и ее во всем направляет мать.

«Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — добавила Лобачева.

Авербух подтвердил, что состоит в отношениях с Арзамасовой. Однако их роман началась еще давно, когда актрисе еще не было и 18 лет. Именно из-за отношений в 2012-м фигурист пригласил ее на главную роль в шоу «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир».