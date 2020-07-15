Диета при гастрите: как победить сильную боль в желудке

Гастрит всегда врывается в нашу жизнь в самый неподходящий момент. Это может быть разгар веселья или долгая поездка. Но в любом случае мероприятие сильно омрачают невыносимые боли в желудке и постоянная тошнота. Такое состояние требует особого внимания и срочной коррекции привычного образа жизни. Особенно это касается питания.

Из-за чего возникает гастрит: диета и вредные привычки

Гастрит — это воспалительный процесс, происходящий на слизистой оболочке желудка. Он может быть как хроническим, так и острым. Отличие заключается в том, что хроническое заболевание связано с постоянной повышенной кислотностью в желудке и наличием бактерии хеликобактер пилори, а острое проявление возникает из-за употребления каких-то определенных продуктов. Иногда обострение может осложниться, и помочь в этом сможет только хирург.

Зачастую появление гастрита связывают исключительно с неправильным рационом, в котором много жареной и жирной пищи, однако он может возникнуть и по другим причинам. Например — курение, постоянный стресс, пристрастие к алкоголю и употребление большого количества препаратов, пагубно влияющих на желудок. Все это в совокупности и приводит к неприятным последствиям.

Заболевание сопровождается постоянной колющей болью, тошнотой, урчанием и ощущением тяжести в животе, а также вздутием. Поэтому при обнаружении подобных симптомов стоит обратиться к врачу, который назначит эффективное медикаментозное лечение.

Диета при обострении гастрита: составляем меню

Лечение гастрита заключается не только в приеме лекарств, но и в правильной диете. Если продукты будут подобраны верно, что период обострения пройдет очень быстро и состояние в скором времени улучшится.

Чтобы самостоятельно помочь своему организму включите в свой рацион бульоны на нежирном мясе или рыбе. Мясные блюда лучше готовить на пару, поэтому отличным вариантом на время диеты будут паровые котлеты из мяса птицы или говядины. Также для улучшения пищеварения можно есть различные овощные пюре. Однако овощи желательно заранее подвергнуть термической обработке в духовке.

Во время диеты разрешены и вареные яйца, и омлеты. Что касается молочных продуктов, то здесь их употребление должен разрешить врач. Поскольку при низкой кислотности молоко может только навредить, а при повышенной — наоборот, будет даже очень полезным.

Запрещенные продукты во время гастрита

Если вы хотите быстро поправиться, то на время лечения придется себя сильно ограничивать. Так, во время обострения проблем с желудком из меню полностью следует исключить жирную рыбу и мясо, копчености, консервированные продукты, сладости и острые блюда. Запрет распространяется на все приправы и соусы, поскольку они могут сильно раздражать желудок. Сюда же попадают свежие овощи, фрукты и ягоды.

Табу придется поставить и на любимый фаст-фуд, ведь он вреден даже для здорового желудка. Об алкоголе, кофе и сладких газировках советуем забыть на несколько месяцев, иначе лечение пройдет впустую.

Все эти продукты во время лечения сильно нарушат пищеварение, могут вызвать вздутие и несварение. Поэтому при соблюдении диеты необходимо учитывать, что приготовленная еда должна хорошо усваиваться и перевариться.

Продолжительность диеты определяет лечащий врач. Часто ее соблюдение прописывают до полного исчезновения симптомов заболевания. Далее можно постепенно возвращаться к прежнему режиму питания, однако советуем соблюдать осторожность во время употребления острых блюд и алкоголя.