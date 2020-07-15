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Онищенко раскрыл подробности испытаний российской вакцины от коронавируса

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Онищенко раскрыл подробности испытаний российской вакцины от коронавируса

Москва, 15 июля. Выписка первой группы участников испытаний вакцины от коронавируса является завершением ключевого этапа на пути к получению надежного средства защиты от инфекции. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что первая группа добровольцев, принимавшая участие в испытаниях вакцины от коронавируса, выписана из больницы. Все испытуемые прошли финальное обследование, результаты которого подтвердили эффективность вакцины.

Онищенко подчеркнул, что хорошее состояние добровольцев свидетельствует об эффективности препарата, однако говорить о массовой вакцинации пока рано, передает «ПолитРоссия».

«Важный вопрос касается организации промышленного производства вакцины. Одно — делать опытную партию на сто человек, другое — миллион доз. Сейчас можно говорить о завершении одного из ключевых этапов на пути к получению защиты», — пояснил парламентарий.

Онищенко также добавил, что в рамках первого этапа испытаний вакцины специалистам удалось убедиться в отсутствии побочных эффектов. Кроме того, в течение 10 дней у участников испытаний должен выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции.

«3 августа добровольцы придут сдавать кровь, чтобы определить уровень защитных антител. После этого получим титры антител и будем иметь теоретическое знание, есть защита или нет», — подчеркнул депутат.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 13,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 577 тысяч человек.

В России зафиксировано более 746 тысяч случаев, 11 тысяч человек умерли. Более 523 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Онищенко раскрыл подробности испытаний российской вакцины от коронавируса

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Источник: «ПолитРоссия»
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