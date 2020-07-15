Эксперт рассказал, как коронавирус отразился на рынке автомобилей

Кризис, вызванный коронавирусом и принесший массовые потери доходов, банкротства, обеднение, и в целом падение спроса на большинство товаров и услуг, коснулся всех. Автопром, как одна из наиболее зависимых от экономики сфер, пережил это время очень тяжело. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал предприниматель, эксперт по инвестициям Ян Марчинский.

Падение спроса

По словам эксперта, спрос на автомобили упал более чем на 90%. Очевидно, что авторынку придется подстраиваться под новые реалии бизнеса.

«Касаемо последствий, которые мы уже видим, выделю следующие: потребность в личном автомобиле сильно возросла. Это связано с тем, что люди переживают за свое здоровье, передвигаясь на общественном транспорте. При повышенном желании владеть личным авто снизилась покупательская способность из-за потери доходов и опасения людей новыми волнами кризиса. Люди боятся, что останутся без денег. Наблюдается снижение спроса со стороны прокатных и коммерческих потребителей», — пояснил Ян Марчинский.

В целом, заметил эксперт, по миру статистика негативная. В Европе продажи авто в мае упали на 57%, в США — на 30%, Британии — 89%, Германии — 50%. Особняком стоит Китай, который опережает весь мир во времени, благодаря более раннему выходу из карантина. В мае китайцы купили на 12% больше авто, чем в мае прошлого года.

«Поэтому мировым производителям и государствам не надо ничего выдумывать для восстановления спроса, а стоит повторить путь Китая, который на государственном уровне ввел субсидии, а автопроизводители своевременно поставили требуемые машины, внедрили акции и скидки. В последние годы бурно развивалась шеринговая экономика, когда люди совместно пользовались такси, машинами, жильем и прочими вещами», — добавил Марчинский.

Ситуация с каршерингом

В России из-за рисков распространения коронавируса каршеринг был запрещен одним из первых. Данные меры сильно ударили по каршеринговым компаниям. Также мировой лидер проката авто, компания Hertz объявила о банкротстве, заметил эксперт.

«Похоже, что шеринг транспорта еще какое-то время будет находиться в легком нокдауне. Ему будет тяжелее восстанавливаться, чем ожидалось. Во многих странах развиваются дилерские программы по аренде авто, когда автопроизводители продают авто, но деньги получают не сразу, а ежемесячными платежами. И спустя два-четыре года потребители меняют данную машину на новую по такой же схеме. В связи возросшим спросом на личные авто, думаю, будет рост данного направления», — считает Марчинский.

Автоматизация и компьютеризация

Эксперт обратил внимание, что сегодня очевиден рост роли автоматизации, компьютеризации и экологичности автомобилей. Сверхбыстрыми темпами развиваются беспилотные автомобили.

«И что особенно радует, беспилотники «Яндекса» одни из лучших в мире на данный момент. Уже точно в этом десятилетии многие пересядут на беспилотные авто, а профессия водителя будет под угрозой. У России часто свой путь, но в вопросе транспорта мы идем в ногу со временем. В нашей стране люди любят машины, и относятся к ним как к чему-то большему, чем просто средству передвижения. Очевидно, что в этом году падение продаж новых авто будет в пределах 25-30%», — рассказал Марчинский.

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