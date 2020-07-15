Близкая подруга Телегина раскрыла сумму алиментов хоккеиста Пелагее

Москва, 15 июля. Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина, некогда мужа известной фолк-певицы Пелагеи, назвала примерную сумму алиментов, которую спортсмен готов платить исполнительнице на содержание их общей дочери Таисии. Пелагея может рассчитывать на 16% от месячного заработка хоккеиста и это, по словам подруги Телегина, «хорошие деньги». Информацию передает «Телепрограмма».

В месяц хоккеист получает около 3,5 миллиона рублей. Он готов выплачивать 16% от этой суммы на воспитание и содержание своей маленькой дочери Таисии, рожденной в браке с Пелагеей. Однако, как рассказывает близкая знакомая спортсмена, певица рассчитывает на 25% алиментов.

«Пелагея может рассчитывать лишь на 560 тысяч рублей в месяц. И это очень хорошие деньги!» — утверждает девушка.

Также по словам знакомой пары, Телегин в свое время приобрел квартиру для семьи на свои деньги, а в последствии подарил ее бывшей теще. Если верить словам подруги хоккеиста, за годы отношений певица тратила немало из зарплаты мужа — называется сумма в 300 миллионов рублей.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году после завершения чемпионата мира. Брак был заключен без лишней огласки в кругу близких. После заключения брака певица серьезно сократила свою творческую деятельность и отказалась от участия в шоу «Голос» в качестве тренера, чтобы планомерно готовиться к родам.

В 2017 году на свет появилась общая дочь звезд Таисия. К сожалению, паре так и не удалось сохранить брак, Пелагея объявила о разводе в соцсетях зимой 2019 года.

Певица утверждала, что несмотря на разлад собирается сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения ради дочери. Однако в Сети стала появляться информация, что артистка не дает экс-супругу регулярно видеться с их общей наследницей.