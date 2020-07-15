В России создан новый мобильный комплекс для борьбы с БПЛА

Москва, 15 июля. Специалисты холдинга «Росэлектроника» представили комплекс «Атака-Трофи», призванный бороться с беспилотными летательными аппаратами. Отечественная разработка способна автоматически распознавать недружественный дрон и пресекать его приближение.

Созданный на базе автомобиля «УАЗ» комплекс будет отличаться от аналогов мобильностью и высокой степенью автоматизации. Как сообщает портал Vpk.name, новинка может быть использована на любой территории без предварительного монтажа необходимого оборудования и каких-либо подготовительных работ. Время развертывания системы на местности составляет всего пять минут.

После приведения в состояние боевой готовности «Атака-Трофи» начинает проводить радиочастотный мониторинг пространства в радиусе одного километра. Устройство способно подавить каналы управления БПЛА в диапазоне от 2 ГГц до 6 ГГц.

Появившийся в запретной зоне беспилотник мгновенно потеряет связь с пультом управления, после чего либо приземлится, либо отправится в ту точку, откуда он был запущен. Отреагировать на нарушителя система способна всего за 0,1 секунды.

Благодаря своим особенностям новинка российского ВПК способна решать множество поставленных задач. Как заметил глава «Ростеха» Олег Евтушенко, переоснащенный УАЗ способен избирательно останавливать цели, не затрагивая осуществляющий штатный мониторинг БПЛА.

«Устройство поможет организовать защиту различных объектов — промышленных компаний, критически важной инфраструктуры, а также мест массового скопления людей», — объяснил эксперт.

В последнее время беспилотники представляют все более и более значимую угрозу и во время ведения боевых действий. Как сообщалось ранее, силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим.